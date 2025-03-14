Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Geld oder Liebe

SAT.1Staffel 5Folge 6
Geld oder Liebe

Geld oder LiebeJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 6: Geld oder Liebe

24 Min.Ab 12

Die Kellnerin und der Kunststudent: Ben (28) und seine Freundin Merle (27) sind ein ungleiches Paar. Doch die Zwei sind unsterblich ineinander verliebt. Wäre da nicht Bens Vater Frank (56). Der befürchtet, dass Merle es nur auf Bens Geldbeutel abgesehen hat - denn der 28-Jährige kommt im Gegensatz zu Merle aus reichem Elternhaus. Frank will die neue Liebe seines Sohnes testen und macht ihr ein unmoralisches Angebot.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen