Mein dunkles Geheimnis
Folge 60: Ein fatales Interview
22 Min.Ab 12
Patricia (28) kann es nicht fassen - weil ihre beste Freundin krank ist, darf sie ein Interview mit ihrem großen Idol führen, dem Schlagerstar Bob Ryan. Sie zittert vor Aufregung, versucht sich jedoch ihre Nervosität nicht anmerken zu lassen. Als sie Bob gegenübersitzt, ist sie überrascht wie gentlemanlike der Sänger ist. Als er sie dann noch überredet, mit ihm heimlich zu verschwinden, kann sie es kaum glauben. Doch dann wird Patricia wieder in die Realität zurückgeholt ...
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
