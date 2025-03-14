Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 62
23 Min.Ab 12

Oma Trude (63) fällt aus allen Wolken, als eine Ex-Freundin ihres Enkels Chris Kevin (16) ihren Nachwuchs präsentiert. Ohne es zu wissen, ist Trude plötzlich Uroma! Chris Kevin kümmert sich nicht um sein Baby Diego. Das soll sich mit Hilfe von Oma Trude jetzt ändern. Doch Chris Kevin hat noch mehr Überraschungen auf Lager. Trude trifft fast der Schlag als ein zweites Mädchen mit Nachwuchs ihres Enkels auftaucht. Auf was muss sich die Uroma noch gefasst machen?

