Mein dunkles Geheimnis
Folge 69: Zu dick für die Liebe
23 Min.Ab 12
Die mollige Stella will unbedingt abnehmen und schreckt dabei auch vor ungewöhnlichen Methoden nicht zurück. Stellas 50-jähriger Papa Rainer kann den plötzlichen Abnehmwahn seiner Tochter nicht fassen. Der Hausmeister glaubt, dass Stella ihm etwas verheimlicht. Warum will die 24-Jährige unbedingt abspecken.
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1