Mein dunkles Geheimnis
Folge 91: Lady Katarina
24 Min.Ab 12
Katarina findet SM-Spielzeug im Schlafzimmer und vermutet, dass sich ihr Mann Patrick neuen Schwung in ihrem Liebesleben wünscht. Die Krankenschwester bucht einen Crash-Kurs bei einer Domina und findet Gefallen an ihrer Rolle als strenge Gebieterin. Doch das Sexspielzeug könnte auch von Putzfrau Mara stammen. Oder treibt Patrick heimlich mit seiner Jugendfreundin SM-Spiele im Ehebett?
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1