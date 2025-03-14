Mein dunkles Geheimnis
Folge 96: Nachtwache
23 Min.Ab 12
Klaus und Silke werden Opfer eines Serieneinbrechers, der eine wertvolle goldene Uhr bei ihnen stiehlt . Um ihre Reihenhaussiedlung wieder sicher zu machen, und dem Dieb die Uhr wieder abzujagen, gründet Klaus mit seinen Freunden Werner und Julius eine Nachbarschaftswache. Auf ihren Streifen durch die Siedlung ist niemand vor den Aushilfs-Sheriffs sicher. Bei dem Versuch den Täter auf frischer Tat zu ertappen, gerät plötzlich auch Julius' Frau Barbara ins Visier der Truppe.
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
12
Copyrights:© SAT.1