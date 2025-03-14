Mein dunkles Geheimnis
Folge 25: Krieg an der Gulaschkanone
23 Min.Ab 12
Der Familienvater Johannes (40) hat seinen großen Traum wahr gemacht und einen Imbiss eröffnet. Der Traum droht zu platzen, als eine Gulaschkanone gegenüber dem Imbiss Position bezieht und den Konkurrenzkampf eröffnet. Tochter Anna-Lena (17) und Schwiegermutter Ingrid (64) lachen sich ins Fäustchen, denn sie schämen sich für die Pommes-Bude. Als der Imbiss vom Gesundheitsamt geschlossen wird, vermutet Johannes eine gemeine Sabotage. Wer will dem Imbiss schaden?
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1