Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Krieg an der Gulaschkanone

SAT.1Staffel 1Folge 25
Krieg an der Gulaschkanone

Krieg an der GulaschkanoneJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 25: Krieg an der Gulaschkanone

23 Min.Ab 12

Der Familienvater Johannes (40) hat seinen großen Traum wahr gemacht und einen Imbiss eröffnet. Der Traum droht zu platzen, als eine Gulaschkanone gegenüber dem Imbiss Position bezieht und den Konkurrenzkampf eröffnet. Tochter Anna-Lena (17) und Schwiegermutter Ingrid (64) lachen sich ins Fäustchen, denn sie schämen sich für die Pommes-Bude. Als der Imbiss vom Gesundheitsamt geschlossen wird, vermutet Johannes eine gemeine Sabotage. Wer will dem Imbiss schaden?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen