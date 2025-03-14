Mein dunkles Geheimnis
Folge 28: Die geheimnisvolle Obdachlose
22 Min.Ab 12
Christa (45), die Betreiberin einer Suppenküche, macht sich Sorgen um die geheimnisvolle Obdachlose Chica (16). Die Ausreißerin wird von einer kriminellen Jugendgang bedroht und bestohlen. Streetworker Tom (34) soll helfen, hinter Chicas Geheimnis zu kommen. In einem Abbruchhaus eskaliert die Situation und die Polizei muss eingreifen. Wird es Christa und Tom gelingen, Chica zu retten?
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1