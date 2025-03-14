Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Die geheimnisvolle Obdachlose

SAT.1Staffel 1Folge 28
Folge 28: Die geheimnisvolle Obdachlose

22 Min.Ab 12

Christa (45), die Betreiberin einer Suppenküche, macht sich Sorgen um die geheimnisvolle Obdachlose Chica (16). Die Ausreißerin wird von einer kriminellen Jugendgang bedroht und bestohlen. Streetworker Tom (34) soll helfen, hinter Chicas Geheimnis zu kommen. In einem Abbruchhaus eskaliert die Situation und die Polizei muss eingreifen. Wird es Christa und Tom gelingen, Chica zu retten?

