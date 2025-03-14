Mein dunkles Geheimnis
Folge 35: Mamas Rache
23 Min.Ab 12
Mutter Maria (42) ist genervt, dass ihr Vater Hans (64) seine Enkelin nach Strich und Faden verwöhnt. Die 17-jährige Ann-Kathrin nutzt die Gunst ihres Opas schamlos aus und zieht ihm das Geld aus der Tasche. Als Hans anfängt, seine Enkelin vor ihren Mitschülern zu blamieren, zieht Ann-Kathrin die Reißleine: Sie will nichts mehr mit ihrem Großvater zu tun haben. Was steckt wirklich hinter den peinlichen Aktionen des Opas?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1