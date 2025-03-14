Die reiche Witwe und der LiebesschwindlerJetzt kostenlos streamen
Mein dunkles Geheimnis
Folge 39: Die reiche Witwe und der Liebesschwindler
23 Min.Ab 12
Die reiche Witwe Marion (59) ist bis über beide Ohren in Konrad (59) verliebt. Marions Tochter Hanne (24) misstraut dem alternden Playboy. Sie glaubt, ihre Mutter ist auf einen hinterlistigen Heiratsschwindler reingefallen. Als Konrad der Witwe einen Heiratsantrag macht, herrscht bei Hanne Alarmstufe Rot. Die Studentin spioniert dem Freund ihrer Mutter hinterher. Hat es Konrad wirklich nur auf Marions Geld abgesehen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1