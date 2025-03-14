Mein dunkles Geheimnis
Folge 40: Diebstahl im Kegelclub
23 Min.Ab 12
Im Kegelclub "Alle Neune" wurde die Vereinskasse geklaut. Die Club-Mitglieder verdächtigen sich gegenseitig, denn jeder könnte die 5.000 Euro gut gebrauchen. Die Vorsitzenden Ingo und Simone betätigen sich als Hobby-Detektive und bringen die geheimen Doppelleben ihrer Kegelbrüder ans Licht. Wer ist der gemeine Dieb?
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
