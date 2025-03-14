Mein dunkles Geheimnis
Folge 50: Der Schattengast
22 Min.Ab 12
Die drei Freundinnen Iris, Sonja und Astrid haben im Lotto gewonnen und fast 100.000 Euro abgesahnt. Aber dann der Schock: Iris kann den Schein nicht finden! Will Iris das Geld etwa für sich allein? Sie bestreitet das vehement und hat noch ein ganz anderes Problem: Mysteriöse Vorfälle in ihrer Wohnung lassen die 35-Jährige glauben, dass jemand während ihrer Abwesenheit in ihrem Bett liegt und sogar ihre Zahnbürste benutzt. Will Iris nur von dem Verdacht gegen sich ablenken?
Mein dunkles Geheimnis
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1