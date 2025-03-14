Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Trügerische Idylle

SAT.1Staffel 1Folge 65
Trügerische Idylle

Trügerische IdylleJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 65: Trügerische Idylle

23 Min.Ab 12

Die unglücklich verheiratete Miriam überrascht nach einem geheimen Treffen mit ihrem besten Freund Kevin einen Einbrecher in ihrem Haus. Ehemann Udo rastet aus, weil unter anderem seine Uhrensammlung weg ist. Bei einer Nachbarschaftsversammlung verdächtigt der Lehrer dann ganz offen Kevin, der in der Siedlung als Gärtner und Fensterputzer arbeitet. Miriam kann ihm kein Alibi geben, weil sie Angst vor dem jähzornigen Udo hat ...

