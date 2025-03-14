Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Königskinder

SAT.1Staffel 1Folge 78
Folge 78: Königskinder

22 Min.Ab 12

Hofladen-Besitzer Jan (28) ist schwer verliebt in Laura (27). Beim täglichen Kauf ihres Frühstücks-Croissants schmachtet er der süßen jungen Frau schon seit Wochen hinterher. Doch er traut sich nicht, sie um eine Verabredung zu bitten und ist auf eine andere Idee verfallen: Als Jan seine Angebetete in einem Dating-Portal entdeckte, hat er unter falschem Namen und mit dem Foto seines Macho-Mitbewohners Björn (29) Kontakt mit ihr aufgenommen und in heißen Chats ihr Herz erobert.

SAT.1
