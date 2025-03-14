Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

SAT.1Staffel 1Folge 85
Folge 85: Unter einer Decke

23 Min.Ab 12

Kantinenköchin Barbara (31) ist seit Jahren die rechte Hand des Chefs. Alle sind sicher, dass sie die neue Leiterin wird, als Leonard (44) seine Nachfolge sucht. Doch der hat andere Pläne und damit beginnt Barbaras persönlicher Alptraum: Ihre Intimfeindin aus der Ausbildungszeit taucht auf und droht abermals ihr Leben zu zerstören. Gesellin Franzi (24) und Kollegin Sonja (33) versuchen gemeinsam mit Barbara, diesmal zur Abwechslung der verhassten Helen die Suppe zu versalzen.

