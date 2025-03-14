Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Bling Bling Blender

SAT.1Staffel 1Folge 87
Bling Bling Blender

Bling Bling BlenderJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 87: Bling Bling Blender

23 Min.Ab 12

Hannah (30) erfüllt sich ihren größten Wunsch: Gemeinsam mit ihrer Freundin und Kollegin Nadine (29) feiert sie in einer noblen Bar ihren 30. Geburtstag. Lange hat sie gespart, um sich dort ein paar Drinks leisten zu können. Dann läuft ihr in dem Edelschuppen auch noch ihr Traummann über den Weg: Zwischen Hannah und Andreas (32) funkt es gewaltig! Doch die beiden lügen bezüglich ihrer Einkommensverhältnisse von Anfang an, dass sich die Balken biegen ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen