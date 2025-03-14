Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Der erste Auftrag

SAT.1Staffel 2Folge 101
Der erste Auftrag

Der erste AuftragJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 101: Der erste Auftrag

23 Min.Ab 12

Der arbeitslose Mario beschließt, eine Karriere als Privatdetektiv zu beginnen. Doch das Telefon steht still. Um ihrem Mann ein Erfolgserlebnis zu verschaffen, inszeniert Ehefrau Susanne zusammen mit einer Freundin einen Auftrag. Mario soll Lara finden, die vermeintlich verschwundene Tochter von Anke. Anke geht davon aus, dass Lara auf Mallorca ist. Doch als Mario ermittelt, stellt er fest, dass die junge Frau dort nie angekommen ist. Anke gerät in Panik. Wo ist ihre Tochter?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen