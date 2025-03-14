Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 104
23 Min.Ab 12

Monika ist neu in der Gemeindeverwaltung und merkt schnell, dass ihr Chef, Gemeinderat Dr. Fritz Bätz, ein korrupter Lokalpolitiker ist. Sie will seine Vetternwirtschaft nicht decken. Doch Dr. Bätz hat Monika in der Hand, da sie vorbestraft und auf den Job dringend angewiesen ist. Dann merken Monika und ihre Kolleginnen, dass sich Dr. Bätz von den Kosten einer angeblichen Schulsanierung sein Privathaus renovieren lässt. Können die Sekretärinnen den Gemeinderat auffliegen lassen?

