Mein dunkles Geheimnis
Folge 110: Die falsche Nachbarin
22 Min.Ab 12
Nele soll für mehrere Monate die Villa einer Familie auf Weltreise hüten. Umso besser, da nebenan gerade der smarte Junggeselle Sebastian einzieht. Als der sie für die Hausbesitzerin hält, versäumt es Nele, die Sache richtigzustellen. Dann quartiert sich überraschend ihre vollkommen chaotische Familie in der Villa ein. In ihrer Not gibt Nele Eltern und Schwester als ihre Hausangestellten aus. Wie lange wird sich der attraktive Nachbar einen Bären aufbinden lassen?
Alle 5 Staffeln
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
12
Copyrights:© SAT.1