Mein dunkles Geheimnis
Folge 114: Ein Junge für die Liebe
22 Min.Ab 12
Mara hat ständig Stress mit ihrer alleinerziehenden Mutter Monika. Der Einzige, der Verständnis für sie zeigt, ist Lasse. Der Türsteher macht dem Teenager Komplimente und kostbare Geschenke. Mara schlägt alle Warnungen in den Wind und verliebt sich in Lasse. Ein verhängnisvoller Fehler, der die Schülerin in die Prostitution treibt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1