Mein dunkles Geheimnis
Folge 121: Schuld einer Mutter
22 Min.Ab 12
Die 16-jährige Saskia lebt bei ihrem Vater Thorsten. Ihre 34-jährige Mutter Ingrid ist in großer Sorge um ihre Tochter: Seit Monaten wirkt die Hauptschülerin ängstlich und verstört Ein Verband an Saskias Arm und Schreie aus der Wohnung ihres Vater führen zu einem schlimmen Verdacht: Misshandelt Thorsten seine eigene Tochter?
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
12
Copyrights:© SAT.1