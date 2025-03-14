Mein dunkles Geheimnis
Folge 123: Das skrupellose Bikinimodel
23 Min.Ab 12
Natascha Gilster würde für eine Karriere als Model alles tun. Die 23-Jährige ist überglücklich, als sie zu einem Casting eingeladen wird. Ihre Mutter Svenja ist skeptisch und traut dem zwielichtigen Model-Agenten Marco nicht. Erst als Natascha in Lebensgefahr schwebt, platzt die Bombe und Marcos wahre Identität kommt ans Tageslicht.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1