Mein dunkles Geheimnis
Folge 124: Wer betrügt hier wen?
23 Min.Ab 12
Als die 17-jährige Melanie Ritter von einem Auslandsjahr in Neuseeland zurückkehrt, scheint nichts mehr zu sein wie früher. Ihre Eltern Daniel und Hannah verhalten sich äußerst merkwürdig. Alles scheint sich um Hannahs beste Freundin Gaby zu drehen, die bei den Ritters eingezogen ist. Melanie hat einen schlimmen Verdacht und hält ihren eigenen Vater für einen Betrüger. Die Schülerin will endlich reinen Wein eingeschenkt bekommen.
