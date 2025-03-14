Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Affäre oder Alkohol

SAT.1Staffel 2Folge 128
Affäre oder Alkohol

Affäre oder AlkoholJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 128: Affäre oder Alkohol

23 Min.Ab 12

Die schwangere Martina Schulze hat einen bösen Verdacht: Ihr Lebensgefährte Gerd betrügt sie, seit das Baby unterwegs ist. Jeden Donnerstagabend kommt der 27-Jährige immer erst nach Mitternacht nach Hause. Wo er sich den ganzen Abend rumtreibt, sagt Gerd nicht. Dann taucht ein Foto auf und die Beziehung der werdenden Eltern droht zu zerbrechen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen