Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Erpressung und haarige Geheimnisse

SAT.1Staffel 2Folge 133
Erpressung und haarige Geheimnisse

Erpressung und haarige GeheimnisseJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 133: Erpressung und haarige Geheimnisse

22 Min.Ab 12

Die 18-jährige Schülerin Katy führt ein Doppelleben. Mutter Melanie weiß davon nichts und hat ganz andere Probleme. Die Kassiererin ist unverschuldet gefeuert worden und am Boden zerstört. Katy schwört Rache und schmiedet einen sehr haarigen Plan. Als ein Bär nachts sein Unwesen treibt, hat Katys Freund Steven einen unglaublichen Verdacht. Der Rachefeldzug der Schülerin droht aufzufliegen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen