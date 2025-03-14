Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Eine ganz heiße Nummer

SAT.1Staffel 2Folge 134
Eine ganz heiße Nummer

Mein dunkles Geheimnis

Folge 134: Eine ganz heiße Nummer

23 Min.Ab 12

Stefan Berger ist seit Jahren arbeitslos. Als das Amt sein Hartz IV streicht und die Stadtwerke den Strom abstellen bewirbt sich Ehefrau Edith auf eine dubiose Stellenanzeige und lernt ein ganz neues Leben kennen: Die 44-Jährige lässt mit Telefonsex reichlich Geld in die Haushaltskasse sprudeln. Das Geschäft mit der "heißen Nummer " läuft allerdings aus dem Ruder. Ehemann Stefan kommt seiner Frau auf die Schliche und kann in allerletzter Sekunde das Schlimmste verhindern.

