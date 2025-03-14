Mein dunkles Geheimnis
Folge 138: Sperrmülljunkie
23 Min.Ab 12
Gerhard Wesner liebt es, gebrauchte Sachen zu sammeln. Ehefrau Ulrike treibt der ehemalige Tischler damit in den Wahnsinn. Als Gerhard einen gebrauchten Stuhl anschleppt, platzt ihr der Kragen. Der ganze Gerümpel muss weg - und Nachbarin Sigrid soll dabei helfen. Die Aktion hat schmerzhafte Folgen. Denn was bislang niemand wusste: Einer der entsorgten Gegenstände ist ein Vermögen wert und spurlos verschwunden.
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1