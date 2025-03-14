Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Sperrmülljunkie

SAT.1Staffel 2Folge 138
Sperrmülljunkie

Mein dunkles Geheimnis

Folge 138: Sperrmülljunkie

23 Min.Ab 12

Gerhard Wesner liebt es, gebrauchte Sachen zu sammeln. Ehefrau Ulrike treibt der ehemalige Tischler damit in den Wahnsinn. Als Gerhard einen gebrauchten Stuhl anschleppt, platzt ihr der Kragen. Der ganze Gerümpel muss weg - und Nachbarin Sigrid soll dabei helfen. Die Aktion hat schmerzhafte Folgen. Denn was bislang niemand wusste: Einer der entsorgten Gegenstände ist ein Vermögen wert und spurlos verschwunden.

