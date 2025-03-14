Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Mutter ist die Bestie

SAT.1Staffel 2Folge 22
Folge 22: Mutter ist die Bestie

23 Min.Ab 12

Die wohlhabende Architektin Alexandra (43) fällt aus allen Wolken, als Sohn Milan (16) seine neue Freundin präsentiert. Tanzlehrerin Caro ist wesentlich älter als Milan und angeblich schwanger. Alexandra ist davon überzeugt, dass es Caro nur auf ihr Geld abgesehen hat und will sie mit 70.000 Euro bestechen ihren Sohn zu verlassen. Doch Caro denkt gar nicht daran, sich auf die Bestechung einzulassen. Verfolgt Caro einen perfiden Plan?

