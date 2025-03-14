Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Gefährliche Liebessucht

SAT.1Staffel 2Folge 30
Gefährliche Liebessucht

Gefährliche LiebessuchtJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 30: Gefährliche Liebessucht

22 Min.Ab 12

Die 32-jährige Peggy ist süchtig nach Liebe. Als sie in ihrer Therapiegruppe den attraktiven Roman (33) trifft, verliebt sie sich sofort in ihn. Freundin Mia (29) macht sich große Sorgen, schließlich hat Peggy durch ihre Liebessucht bereits ihren Job verloren. Als Peggy ihren Schwarm Roman mit Mia beim Kuscheln erwischt, flippt sie aus. Ist Peggy das Opfer einer gemeinen Intrige?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen