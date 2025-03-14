Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

SAT.1Staffel 2Folge 32
Folge 32: Der Nachtarbeiter

23 Min.Ab 12

Seit fünf Monaten sind Martin und Elke ein glückliches Paar. Bald sollen für die beiden die Hochzeitsglocken läuten, doch einer ist gegen die Beziehung: Elkes Ex-Freund Rainer wittert ein Geheimnis in Martins Leben, der in Nachtschicht in der JVA arbeitet. Welches Geheimnis verbirgt Martin vor Elke? Wird Rainer mit seinem hinterhältigen Plan durchkommen, um die Hochzeit von Elke und Martin verhindern können?

SAT.1
