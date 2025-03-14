Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Krieg der Friseure

SAT.1Staffel 2Folge 37
Krieg der Friseure

Mein dunkles Geheimnis

Folge 37: Krieg der Friseure

23 Min.Ab 12

Friseurin Marita managed mit ihrer 18-jährigen Tochter Kim ihren eigenen, gut gehenden Friseursalon. Doch dann eröffnet der Konkurrenzsalon "Pierrot" unweit von Maritas Laden und bietet Dauerwelle, Schnitt und Co. zu Dumpingpreisen an. Nach einem heftigen Streit zwischen Marita und dem Inhaber wird der Salon bei einem Einbruch komplett ausgeräumt und Marita als Tatverdächtige verhaftet. Ist sie womöglich einen Schritt zu weit gegangen, um ihren Salon zu retten?

