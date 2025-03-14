Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

SAT.1Staffel 2Folge 43
Folge 43: Filmriss

23 Min.Ab 12

Der Junggesellinnen-Abschied von Laura ist außer Kontrolle geraten: Die Braut und ihre Freundinnen haben einen Filmriss. Das Hotelzimmer ist verwüstet, Lauras Schwiegermutter erwacht in der Badewanne, und Freundin Steffi hat plötzlich ein Tattoo. Dann taucht Bräutigam David auf, der in der Nacht verdächtige Fotos erhalten hat: Seine Braut in den Armen eines anderen! Nun will er die Hochzeit platzen lassen. Laura bleibt wenig Zeit, die Wahrheit herauszufinden ...

