Mein dunkles Geheimnis
Folge 46: Der Liebesflüsterer
23 Min.Ab 12
Der kleinwüchsige Speditions-Disponent Jo traut sich nicht, seiner Kollegin Nina seine Liebe zu gestehen. Im Gegenteil: Er hilft seinem alten Kumpel Bernd, die schöne Nina zu umgarnen. Doch wird der Plan aufgehen?
