Mein dunkles Geheimnis
Folge 50: Die Kiezschneiderin
23 Min.Ab 12
Als Martha durch Zufall in den Hosentaschen ihres Sohnes viel Geld und wenig später auch noch einen teuren Diamantring findet, glaubt sie, Felix sei auf die schiefe Bahn geraten und spioniert ihm nach. Dabei entdeckt sie ein Geheimnis, mit dem sie im Leben nicht gerechnet hätte ...
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1