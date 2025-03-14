Mein dunkles Geheimnis
Folge 53: Foul mit Folgen
22 Min.Ab 12
Bei einem Fußball-Zweikampf steigt Martin hart ein. Dabei verletzt sich sein Mitspieler Erik scheinbar schwer. Als Martin Erik anbietet, sich um ihn zu kümmern, nimmt dieser das Angebot an - und quartiert sich kurzerhand bei Martin und dessen Freundin Svenja ein. Dies führt zu Streitigkeiten, weil Svenja findet, dass Erik Martins Gutmütigkeit ausnutzt. Und sie hat Recht: Am Ende stellt sich heraus, dass Erik nicht schwer verletzt, dafür aber ein Mietnomade ist.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1