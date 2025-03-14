Mein dunkles Geheimnis
Folge 54: Die Katze im Sack
23 Min.Ab 12
Fitnessstudiobetreiber Patrick erfährt, dass seine Ex-Freundin Ramona heimlich seine geliebte Katze Molly verkauft hat. Er verliebt sich in deren neue, etwas übergewichtige Besitzerin Gina. Ramona will sich an Patrick rächen und die Beziehung torpedieren, indem sie ihren Freund Anabolika bei Gina verstecken lässt und dann anonym die Polizei informiert. Kommt sie damit durch?
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Copyrights:© SAT.1