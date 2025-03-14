Mein dunkles Geheimnis
Folge 57: Oma in Gefahr
23 Min.Ab 12
Brigitte fühlt sich von ein paar Männern bedroht und sucht Unterschlupf bei der Familie ihrer Tochter Anja. Der geht die Besserwisserei ihrer Mutter schnell auf die Nerven, weshalb sie sie wieder nach Hause schickt. Doch dann wird Brigitte entführt ...
Mein dunkles Geheimnis
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1