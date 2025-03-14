Mein dunkles Geheimnis
Folge 60: Der richtige Riecher
23 Min.Ab 12
Kai zieht mit seinem Hund Dieter in eine möblierte Wohnung. Doch laut Hausverwalter ist Tierhaltung verboten ist. Kaum eingezogen, stellt er fest, dass bei ihm wie bei den anderen Nachbarn Wertsachen aus den Wohnungen verschwinden. Wer steckt hinter diesen Taten? Kann Dieter zur Aufklärung beitragen?
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1