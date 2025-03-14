Mein dunkles Geheimnis
Folge 62: Der Familienschatz
23 Min.Ab 12
Torsten bekommt einen Brief seiner Erbtante aus Südafrika, die ihm ankündigt, ihn besuchen und ihm den Familienschatz vererben zu wollen. Einziger Haken - sie möchte den Schatz in den Händen eines Familienvaters wissen. Kurzerhand engagiert Torsten seine alleinerziehende Nachbarin samt Sohn als Familie und stürzt sich so in einige Verwicklungen. Wird die Erbtante das Geheimnis aufdecken?
Weitere Folgen in Staffel 2
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1