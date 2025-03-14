Mein dunkles Geheimnis
Folge 63: Bedrohte Idylle
23 Min.Ab 12
Katja möchte ihren Eltern und deren Bürgerinitiative helfen, den Bau eines Autobahn-Zubringers direkt hinter ihrem Haus zu verhindern. Als die Biologie-Studentin im fraglichen Bereich unter Naturschutz stehende Feldhamster findet, scheint der Fall klar. Doch Bürgermeister Gernot bleibt stur. Später entdecken Katja und Gernots Sohn Ruben Fallen, jemand möchte die Nager loswerden - steckt Gernot dahinter? Mit Hilfe von Fotofallen will Katja den Verantwortlichen überführen.
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1