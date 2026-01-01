Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 66
23 Min.Ab 12

Auf dem Weg nach Holland lässt Jan völlig unerwartet seine Frau Peggy und seinen Sohn Max an einer Raststätte zurück. Als er nach Stunden zurückkehrt, präsentiert er seiner Frau eine dubiose Erklärung für sein Verhalten. Peggys Mutter ist sich sicher, dass ihr Schwiegersohn eine Affäre hat, zumal sich Jans Lügen häufen. Auch Peggys Vertrauen in ihren Mann bröckelt, und sie beginnt ihn mit ihrer Mutter zu observieren. Dabei machen die Frauen eine mysteriöse Entdeckung ...

