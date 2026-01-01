Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 71
Folge 71: Liebesroman

23 Min.Ab 12

Die unscheinbare Studentin Sophie ist schwer verliebt in Justus, den Besitzer eines Literatur-Cafés. Um ihm näher zu kommen, gibt sie sich als dessen Lieblingsautorin Elodie Fried aus. Doch als Justus Sophie bittet, in seinem Café eine Lesung zu halten, droht der Schwindel aufzufliegen. Kann Sophie ihre große Liebe retten?

SAT.1
