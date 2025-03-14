Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Das große Reinemachen

SAT.1Staffel 2Folge 72
Das große Reinemachen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 72: Das große Reinemachen

23 Min.Ab 12

Die Freundinnen Martina (47) und Evelyn (45) arbeiten als Reinigungskräfte in einer Bank. Als sie ihre neue Kollegin Laura (32) dabei erwischen, wie diese in internen Firmenunterlagen herumschnüffelt, wittern die zwei ein Verbrechen. Heimlich ermitteln die beiden Putzperlen und entdecken dabei Unglaubliches. Plant ihre Kollegin wirklich einen Banküberfall?

