Mein dunkles Geheimnis

Gefährlicher Cocktail

SAT.1Staffel 2Folge 74vom 19.08.2021
Gefährlicher Cocktail

Mein dunkles Geheimnis

Folge 74: Gefährlicher Cocktail

23 Min.Folge vom 19.08.2021Ab 12

Fabian weiß nicht mehr weiter: Nach einer gemeinsamen Dienstreise mit seinem Kollegen Olaf wird der Außendienstmitarbeiter von einer unbekannten Frau erpresst. Fabian soll 5.000 Euro zahlen. Wenn nicht, droht die Unbekannte damit, Fabians Frau von einer angeblichen Liebesnacht zu erzählen. Doch der Außendienstler ist sich keiner Schuld bewusst. Verzweifelt kämpft Fabian um seine Ehe.

