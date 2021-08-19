Mein dunkles Geheimnis
Folge 74: Gefährlicher Cocktail
23 Min.Folge vom 19.08.2021Ab 12
Fabian weiß nicht mehr weiter: Nach einer gemeinsamen Dienstreise mit seinem Kollegen Olaf wird der Außendienstmitarbeiter von einer unbekannten Frau erpresst. Fabian soll 5.000 Euro zahlen. Wenn nicht, droht die Unbekannte damit, Fabians Frau von einer angeblichen Liebesnacht zu erzählen. Doch der Außendienstler ist sich keiner Schuld bewusst. Verzweifelt kämpft Fabian um seine Ehe.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1