SAT.1Staffel 2Folge 76
23 Min.Ab 12

Die wohlhabende Viktoria lebt seit dem Tod ihres Mannes allein in ihrer riesigen Villa. Dann wird bei einem Einbruch um ein Haar ihr kostbarer Schmuck gestohlen. Der verdeckte Ermittler Sebastian vermutet, dass die Einbrecher es erneut versuchen werden und zieht kurzerhand in die Villa ein. Viktorias Tochter Luna misstraut diesen Ermittlungsmethoden. Wird Sebastian den Einbrechern das Handwerk legen?

