Mein dunkles Geheimnis
Folge 81: Die Tochter meines Mannes
23 Min.Ab 12
Silvia steht unter Schock. Als plötzlich eine Fremde auftaucht und behauptet, die Tochter von Silvias Ehemann zu sein, liegt die Welt der Familienmutter in Trümmern. Während Klaus seinen unerwarteten Nachwuchs in der Familie willkommen heißt, kommen Silvia immer mehr Zweifel. Ihr Verdacht: Milena will Klaus finanziell schröpfen. Aber der glaubt seiner unehelichen Tochter mehr als der eigenen Frau.
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
12
