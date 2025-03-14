Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

SAT.1Staffel 2Folge 82
23 Min.Ab 12

Karins heile Welt gerät ins Wanken. Als eine attraktive junge Frau in Karins Reinigung einen Anzug abgibt, wird die Ladeninhaberin stutzig. Denn der Anzug gehört ihrem Bekannten Erich und der ist mit Busenfreundin Anneliese verheiratet. Karin wittert eine Affäre und ermittelt auf eigene Faust. Mit niederschmetterndem Ergebnis.

