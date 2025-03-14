Mein dunkles Geheimnis
Folge 82: Schmutzige Wäsche
23 Min.Ab 12
Karins heile Welt gerät ins Wanken. Als eine attraktive junge Frau in Karins Reinigung einen Anzug abgibt, wird die Ladeninhaberin stutzig. Denn der Anzug gehört ihrem Bekannten Erich und der ist mit Busenfreundin Anneliese verheiratet. Karin wittert eine Affäre und ermittelt auf eigene Faust. Mit niederschmetterndem Ergebnis.
Mein dunkles Geheimnis
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1