Mein dunkles Geheimnis
Folge 91: Einstweilige Verfügung
23 Min.Ab 12
Annettes gewalttätiger Ex-Freund darf sich ihr nicht mehr nähern. Als Markus trotz der einstweiligen Verfügung in die ehemals gemeinsame Wohnung will, hilft die langjährige Nachbarin und Freundin Ines Annette dabei, Markus zu vertreiben. Doch plötzlich scheint sich auch Ines sehr für Annettes Wohnung zu interessieren. Unter einem Vorwand gibt Annette ihrer Nachbarin einen Wohnungsschlüssel und muss eine bestürzende Entdeckung machen.
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Copyrights:© SAT.1