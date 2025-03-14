Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

SAT.1Staffel 2Folge 99
Folge 99: Angeschmiert

24 Min.Ab 12

Marie steckt in einer Schuldenfalle. Denn die selbständige Kosmetikberaterin hat sich auf einen Knebelvertrag eingelassen: Sie muss die überteuerten Cremes ihrer Firma kaufen, doch der Absatz ist gleich null. Vertriebsleiter Sascha setzt Marie unter Druck und verleitet sie dazu, auch ihre Schulfreundin Lina für die Firma anzuwerben. Wird Marie ihre Freundin auch in die Falle locken?

