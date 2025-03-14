Mein dunkles Geheimnis
Folge 22: Eine haarige Angelegenheit
23 Min.Ab 12
Von klein auf wünscht sich Alina (17) nichts sehnlicher als einen Hund. Doch ihre Mutter Laura (41) stellt sich quer. Sie muss hart als Krankenschwester arbeiten, um die Beiden über Wasser zu halten. So ein Tier macht nur Dreck, viel Arbeit und kostet Geld. Als die Beziehung der 17-Jährigen mit ihrem Freund Patrick in die Brüche geht, kommt Alina auf die Idee, sich ein Kaninchen als Seelentröster anzuschaffen. Heimlich setzt sie ihren Plan in die Tat um - mit ungeahnten Folgen.
